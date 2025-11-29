Okan Buruk'un 9. Fenerbahçe derbisi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında sarı-lacivertlilere karşı 9. derbisine çıkacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A KARŞI 16 DERBİYE ÇIKTI

Galatasaray'ı 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 16 kez karşı karşıya geldi.

Buruk, sarı-lacivertliler ile oynadığı mücadelelerin 5'inden galip ayrılırken, 2 defa berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarla ile de 8 derbi oynayan 52 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE İLE 21 KEZ KARŞILAŞTI

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu.

Buruk'un çalıştırdığı takımlar, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

FENERBAHÇE DERBİLERİ

Okan Buruk'un, Galatasaray teknik direktörü olarak Fenerbahçe ile oynadığı derbiler şöyle:

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Süper Kupa - hükmen)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)