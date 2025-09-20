Okan Buruk'un ağabeyinden Eintracht Frankfurt maçı yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Teknik direktör Fuat Buruk, Galatasaray Teknik Direktörü kardeşi Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımın Frankfurt'ta aldığı sonuçla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"İSTİSNAİ BİR MAÇ OLDU"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Buruk, şunları dedi:

İstisnai bir maç oldu. 2. golü bulsak çok farklı olurdu. Ya da ilk yarıyı 1-1 ya da 2-1 bitirsek yine çevirirdik. Arka arkaya gelen goller ve 3-1 moral bozukluğu yarattı. Böyle bir şey 1000 maçta bir kez olur. Bu iyi olmayan başlangıçtı; ancak başlangıç. Galatasaray bunun altından kalkar. Bu bir ders olsun. 1000'de bir olur. Üzülmek bir şeyi değiştirmez. Okan hoca daha çok çalışacak. Futbolcular daha çok çalışacak. Geçen sezon başında aynı şey olmuştu. Galatasaray, Beşiktaş'a farklı yenilmişti; ama sonrasında harika bir sezon geçirdi.

"HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR"

Fuat Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Galatasaray bunun altından kalkar. Okan Buruk ve futbolcular daha çok çalışacak. Konya maçıyla her şey yeniden başlıyor.

"BU MAÇI UNUTTURACAK"

Hamza Hamzaoğlu ile Galatasaray'da teknik heyette yer alan ve dördüncü yıldız ile 1 sezonda 3 kupa kazanan, ayrıca Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Fuat Buruk: şu sözleri sarf etti:

Frankfurt mağlubiyetini kara ve kötü bir gece olarak kapatmak gerek. Galatasaray büyük kulüp, büyük bir takıma sahip, bu durumu değiştirecek güce sahip. İlk maçta, Konyaspor'a karşı her şeyi değiştirecek ve bu maçı unutturacak.

"OKAN HOCAYLA KONUŞMADIM"

Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: