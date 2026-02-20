Okan Kocuk: Kimin oynadığı önemli değil

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 yendi.

Samsunsporlu kaleci Okan Kocuk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"UMARIM TURU GEÇEN OLURUZ"

Mücadeleyi değerlendiren Kocuk, "Yeni hocamızla ilk maçımıza çıktık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yeni bir hocamızla yeni bir ivme yakalamak istiyorduk. 3 gün çalıştık hocamızla. Samsun'a avantajlı skorla gitmek önemliydi. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Samsun'da da iyi oyun ve iyi bir skorla turu geçen oluruz umarım." dedi.

"KİMİN OYNADIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Forma rekabeti hakkında konuşan tecrübeli kaleci, "Hoca kalede kime şans verirse versin Samsun için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Samsunspor camiası önemli, kimin oynadığı önemli değil. Güzel bir rekabet içindeyiz. Bu da takıma güzel yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.