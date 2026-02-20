Thomas Fink: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından takımın başında ilk maçına çıkan Alman teknik adam Thomas Fink açıklamalarda bulundu.

"TAKIM İÇİN, KULÜP İÇİN, ŞEHİR İÇİN!"

Samsunspor'un tarih yazdığını dile getiren Fink, "Bir hoca olarak bugünkü ilk maçıma çıktım. Bu galibiyet çok önemliydi takım için, kulüp için, şehir için. Taraftar için çok mutluyum, buraya kadar geldiler. Her şey bitmiş değil, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyunu kendi evimizde de göstermeliyiz. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Fink, "Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. İki atağımız vardı. Biri ofsayt oldu ama yine de etkiliydi. Topa sahip olan taraftık. 3. bölgede çok etkiliydi. Söylediğim her şeyi takım bugün gerçekleştirdi." diyerek takımdan memnuniyetini dile getirdi.

"TAKTİKLER MAÇ MAÇ DEĞİŞİR"

Taktiksel değişikilerin yaşanacağının sinyalini veren tecrübeli teknik adam "Taktikler maça bağlı. Maçta nasıl hissediyorum, oyuncular nasıl hissediyor, buna göre değişiklik yapacağız." dedi.

Cherif Ndiaye-Marius değişikliğinin sorulması üzerine Alman. teknik adam "Cherif penaltıyı kaçırdı, Marius zaten antrenmanlarda iyiydi. Öyle bir değişiklik yaptım. Orta sahada değişiklik yapmadım. Orta saha ve defansta çok iyiydik. Maçtan maça taktikler değişir." yanıtını verdi.

"GALİBİYET BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına maçtan önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini söylediğini dile getirdi.

İlk maçına çıktığını ve galibiyetten ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Fink, "Açıkçası bir hoca olarak bugün Samsunspor ile ilk maçıma çıktım, bugünkü galibiyet benim için çok çok önemli. Hem takımım için hem kulüp için hem de şehir için bugünkü galibiyetten ötürü çok mutluyum. Tabii ki her şey bitmiş değil. Şu an sadece bir maç kazandık, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyun tarzımızı kendi evimizde de göstermeliyiz. Taraftarlarımız önünde aynı performansı göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"HEM ORTADA HEM DEFANSTA ÇOK İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK"

Oyunun genelinde topun kendilerinde olduğunu aktaran Fink şöyle dedi:

"Çok etkili bir oyun sergiledik. Oyunun 3. bölgesinde de çok etkili olduk. Yani bugün takıma söylediğim her şeyi takım gerçekleştirdi. Sonuç olarak oynamış olduğumuz oyunda oyuncularım nasıl hissediyor ona göre değişiklikler yapacağız. Eğer forvette değişiklik gerekiyorsa onu yapacağız. Ndiaye bugün penaltı kaçırdı, bu tabii ki öz güvenle ilgiliydi. Mouandilmadji idmanlarda çok iyi ve onu Ndiaye'nin yerine oyuna koyduk. Hem ortada hem defansta çok iyi performans gösterdik. Takımın geri kalanında da iyi oyuncular olduğu için değişikliği geç yaptım ama bu oyundan oyuna değişebilir."

"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Fink, kendi evlerinde bir maç daha yapacaklarını hatırlatarak, "Hiçbir şey bitmiş değil, öz güven için bu galibiyet çok önemli. Daha fazla yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı ama Shkendija bizden önce kendi sahasında çok fazla maç kaybetmedi. Gol yemeden de maçı tamamlamak çok önemliydi. Ama play-off'ları geçmek için güzel bir fırsat yakaladık." diyerek sözlerini tamamladı.