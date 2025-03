Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 45’inci dakikada Joao Mario ve 90+7'nci dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy'un attığı golle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44’e yükseltirken, Kayserispor 24 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ GÖSTERDİK!"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

"BUGÜN HERKES SAVAŞTI!"

"İkinci devrede olmayan neydi, nasıl değerlendirir?" sorusuna Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder.

"BİRLİKTE OYNANDIĞINDA HER OYUNCU İYİ"

"Performansı yükselen isimler kimler?" sorusu karşısında Norveçli teknik adam, şunları dedi:

Aslında takım kolektif olarak, birlikte iyi oynadığında her oyuncu iyi oluyor. Joao, birkaç gol attı. Semih, gol atıyor. Alex, iyi oynuyor ama takım arkadaşlarının yardımıyla. Alex, yeni bir rolde, merkezde oynuyor, bugün iyi oynadı ama biraz daha iyi olması için zaman gerekiyor. İkinci yarıda sıkıntı yaşadığımızı düşündüm ve Amir'i aldım. Kendisi bugün çok iyi oynadı. Joao'dan, Semih'ten, hepsinden katkı alacağımızı biliyorum.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, şu açıklamayı yaptı:

"TAKIMIN FİZİKSEL KAPASİTESİNİN GELİŞMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK"

1 haftada 3 maç oynadıkları için takımında yorgunluk olduğunu belirten Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

"KUPA BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

Hedeflerinin Avrupa Kupaları'na katılmak olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Kupa büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. Avrupa kupalarına gitme hedefi ligde puan aldıkça bizim kontrolümüzde oluyor. Kupa bazen belirsiz olabiliyor. Her an her şeyin olabildiği bir organizasyon. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Lig, odak noktamızı kaybetmememiz gereken bir mücadele alanı.