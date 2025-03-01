Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik

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Süper Lig’in 26’ncı haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor’u 45’inci dakikada Joao Mario ve 90+7'nci dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy'un attığı golle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44’e yükseltirken, Kayserispor 24 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ GÖSTERDİK!"

Solskjaer, sözlerine şöyle başladı:

3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün.

"BUGÜN HERKES SAVAŞTI!"

"İkinci devrede olmayan neydi, nasıl değerlendirir?" sorusuna Solskjaer, şu yanıtı verdi:

Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder.

"BİRLİKTE OYNANDIĞINDA HER OYUNCU İYİ"

"Performansı yükselen isimler kimler?" sorusu karşısında Norveçli teknik adam, şunları dedi:

Aslında takım kolektif olarak, birlikte iyi oynadığında her oyuncu iyi oluyor. Joao, birkaç gol attı. Semih, gol atıyor. Alex, iyi oynuyor ama takım arkadaşlarının yardımıyla. Alex, yeni bir rolde, merkezde oynuyor, bugün iyi oynadı ama biraz daha iyi olması için zaman gerekiyor. İkinci yarıda sıkıntı yaşadığımızı düşündüm ve Amir'i aldım. Kendisi bugün çok iyi oynadı. Joao'dan, Semih'ten, hepsinden katkı alacağımızı biliyorum.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı teknik adam, şu açıklamayı yaptı:

3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk yarı iyi oynadık. Önde iyi bastık, topa sahip olduk ve fırsatlar bulduk. Yeteri kadar gol bulamadık. İkinci yarıda Kayserispor bize sıkıntı çıkardı. Baskı şiddetimiz düştü ve durumu kendi adımıza zorlaştırdık. Takımda herkes çok iyi bir ruh gösterdi, karakter sergilediler. Defans oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. İyi bir şekilde karakter koyduk. Tutkulu ve birbirleri için savaşan bir takım gördüm. Hoca olarak da bunu görmek bence çok güzel. Mario'nun golü de çok güzeldi, onu da tebrik ediyorum.

"TAKIMIN FİZİKSEL KAPASİTESİNİN GELİŞMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUK"

1 haftada 3 maç oynadıkları için takımında yorgunluk olduğunu belirten Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Takımın fiziksel kapasitesinin gelişmesi gerektiğini biliyorduk. Bugün mantalitemizi geliştirmeye ihtiyacımız yoktu. Oyuncularımız savaşma ruhu ortaya koydu. Üçüncü stoperi oyuna almayı sevmiyorum ama doğru şiddette baskı yapamayınca ve maçın son dakikalarında kendi ceza sahanızı korumanız gerektiğinde bunu yapmanız gerekiyor. Bunu görünce üçüncü stoperi aldım.

"KUPA BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ"

Hedeflerinin Avrupa Kupaları'na katılmak olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmede bulundu:

Kupa büyük hedeflerimizden biri. Ligde de puan almak çok önemli. Avrupa kupalarına gitme hedefi ligde puan aldıkça bizim kontrolümüzde oluyor. Kupa bazen belirsiz olabiliyor. Her an her şeyin olabildiği bir organizasyon. Lige göre garanti değil. Avrupa büyük bir hedefimiz. Lige de odaklanmak zorundayız. Lig, odak noktamızı kaybetmememiz gereken bir mücadele alanı.

"PAULISTA VE ELAN SERT BİR İDMAN YAPTILAR"

Yabancı kuralı gereği bazı oyuncuları kadroya alamadığını anlatan Norveçli çalıştırıcı, şunları dedi:

Paulista uzun süredir sakattı. Bir dahaki maçta hazır olacağını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Elan Ricardo kariyerinin başında bir oyuncu. Bugün 9 yabancı sahadaydı. Oyuncular bu kararları kabul etmeli. Paulista ve Elan kadroda olmadıklarını öğrenince bugün sert bir idman yaptılar.

"SÜPER LİG'DE RAKİPLERE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"

Süper Lig'in hücum oynanan bir lig olduğunu kaydeden Solskjaer, şu ifadeleri kullandı: