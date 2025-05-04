Ole Gunnar Solskjaer: Beşiktaş'ı gösterdik

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Süper Lig'in 34. hafta derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

"BİRLİKTE SAVAŞTILAR"

Norveçli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Mert fantastik! Ne kaleci ama! 4-3-3 oynadık diyebilirim. Milot ve Mustafa'yı kanattta kullanıp, rakibin beklerine çıkartmamayı düşündük. Fenerbahçe'ye karşı tüm oyuncularımız savaşma ruhu gösterdi. Birlikte savaştılar. Beşiktaşlılığı gösterdiler sahada.

"HARİKA PERFORMANS GÖSTERDİ"

Solskjaer, açıklamalarına şöyle devam etti:

Şansa da ihtiyacımız vardı. Kaleci İrfan penaltıyı kurtardı. Ardından Gedson telafi etti diyebiliriz. İyiydi. Mert'i çok tebrik ediyorum. Mert, her anlamda çok iyi performans gösterdi. Topu da daha çok tutabilirdik ikinci yarıda, o şekilde daha rahat savunma yapabilirdik. Mert'in haricinde, Gabriel Paulista'yı tebrik ediyorum. Harika performans gösterdi.

"TEBRİK EDİYORUM"

Ole Gunnar Solskjaer, şu açıklamayı yaptı:

Özel tebriğim Felix'e. Uzun süre yoktu ve bu hafta geri döndü. Dzeko ve En-Nesyri girdi oyuna ve Felix'i soktum ve harika oynadı. Sağlık ekibimize de teşekkür ediyorum. Onu bu kadar kısa sürede döndürdükleri için tebrik ediyorum.

"3. OLMAK İSTİYORUZ"

3. olmak istediklerini belirten Solskjaer, şu sözleri sarf etti:

Sezon sonu bizim için çok önemli olacak. 3. olmak istiyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda ve maçlarda neler yaptıklarına bakıyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular ama kolektif olarak birlikte savaşmamız gereken bir durumdayız.

"KALAN MAÇLARDA DA PERFORMANSLARINA BAKACAĞIZ"

Solskjaer, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Bugün harika mı oynadık, hayır ama kramp girene kadar koşan oyuncular vardı sahada. Birbiri için koşan, savaşan oyuncular gördük. Kalan maçlarda yapacakları önümüzdeki sene için fırsat yaratacak. Kalan maçlarda da performanslarına bakacağız.

"SAVAŞAN BİR TAKIM GÖRDÜK"

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Savaşan bir takım gördük. Defansif olarak da çok iyi bir takım gördük. Kontra ataklarda da başarılıydık. En iyi oyunumuzu oynamadık ama kolektif oyunun sonucu olan harika bir skor aldık ve bunun her hafta sürmesini istiyorum. Antrenmanlarda takımın gelişmesini istiyorum. Herkes terinin son damlasına kadar savaştı ve harika bir galibiyet aldık.

"BU TÜR MAÇLARI HER OYUNCU ÇOCUKLUĞUNDA HAYAL EDER"

Norveçli teknik adam, Fenerbahçe’nin hangi sistemle oynayacağını iyi analiz ettiklerini ve futbolcularının da en iyi performanslarını ortaya koyduklarını aktararak, şunları dedi:

Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder. Bu maçlarda da oyuncuların en iyi performansını alırsınız. Bu anlamda bunun kendi motivasyonu var. Bu maça 3-5-2 mi 4-2-3-1 mi oynar diye analizlerimizi yaptık. Taktik olarak Fenerbahçe’nin hangisi sisteme oynayacağına dair analizlerimizi yaptık. İyi hazırlandığımız için de kimin oynayacağı endişe verici değildi. Fenerbahçe uzun oyunculara sahip. Bu anlamda çok iyi savunma yaptık. Mert’i, Gabriel Paulista’yı tebrik ederim. Çok iyiydiler. Bir parantezi Felix Uduokhai’ye açmak istiyorum. Uzun süre sakattı, sağlık ekibi ’10-15 dakika oynayabilir’ demişti. Ama Dzeko oyuna girince Felix’i çok bekletmedim. Uzun oyunculara karşı ceza sahasını korumamız gerekiyordu. Onu tebrik ediyorum. Çok iyi savundu. Onu bu şekilde iyi döndürdükleri için sağlık ekibini de tebrik ediyorum.

"ÇOK BÜYÜK YETENEKLER"

Bugünkü müsabakaya 11’de başlayan 21 yaşındaki Emrecan Terzi ve 18 yaşındaki Mustafa Hekimoğlu’nun performanslarını değerlendiren Ole Gunnar Solskjaer, şu şekilde konuştu:

Çok büyük yetenekler. Özellikle Emrecan uzun süre sakattı, geçen hafta döndü. Bugün çok iyi performans sergiledi. Mustafa da da yeni 18 yaşında girdi. Çok yetenekli. Kendisinin çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hızlı, tempolu ve karakter olarak da iyi bir çocuk. Gelişimi için ona yarım edeceğim. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Semih de bunlardan biri. Onun da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum.

"4 TANE DAHA ÇOK ÖNEMLİ MAÇIMIZ VAR"

52 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe galibiyetinin ligi üçüncü sırada bitirmek için yeterli olmayacağına da vurgu yaparak, şu şekilde konuştu:

4 tane daha çok önemli maçımız var. Benim işim burada takımı daha istikrarlı seviyeye getirmek. Bizim istikrarsızlık sorunumuz var. Benim işim bunu çözmek. Bu 4 maça çok iyi hazırlanıp, benzer iyi oyunu sergileyip, kazanmamız gerekiyor. Asla üçüncülük için güvenli alanda değiliz.

"DOĞRU OYUNCULARI KADROMUZA KATMALIYIZ"

Sezon sonu takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili bir rapor hazırlayıp hazırlamadığına dair Solskjaer, şunları dedi: