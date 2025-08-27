Ole Gunnar Solskjaer: Kanat oyuncusu sıkıntımız var

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçı öncesi konuştu.

Norveçli hoca, siyah-beyazlıların son dönemde yaptığı transferlere değindi.

Takıma katılan isimlerin yaşlarına ve kalitesine dikkat çeken Solskjaer, daha sonra kanat transferine vurgu yaptı.

"KANAT OYUNCUSU SIKINTIMIZ VAR"

Solskjaer, kanat bölgelerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

İstenen takımı görmek istediği için sabırsızlandığını da sözlerine ekleyen Norveçli hoca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biraz modifikasyonla, farklı bir şeyleri değiştirmekle alakalı. Buna bazen oyuncular karar veriyor. Oyuncuların profilinin kararı... Çok farklı sistemler var futbolda. Sistem de dizilim de saha içinde sürekli değişir. Top sağdaysa, soldaysa, öndeyse, gerideyse sistem değişebilir. 3-4-2-1, 3-5-2 vs. diyebilirsiniz. Kariyerimde birçok formasyon çalıştım. Onlarla takım çıkardım sahada. 3'lü ve 4'lü fark etmez oyun anlamında. Oyuncularım güvenli şekilde oynayabilir sistemleri. Rakibimize hangi zorluğu empoze edeceğiz, bunun üzerinden sistem seçiyoruz. Oyuncu profilleriyle de alakalı sistemimiz. Kanat oyuncusu sıkıntımız var. Joao ve Rafa'yı daha merkeze aldım, önlerinde Tammy vardı, onları kanat bekleriyle destekledik."

"KALİTELİ OYUNCULAR İÇİN SABIR GEREKİYOR"

"Başkanımız, scout departmanımız yeni oyuncular getirme konusunda tutku getiriyor. Kariyeri hem iyi hem devamında iyi işler yapacak oyuncular getirmeye çalışıyoruz. Kendilerini geliştirip daha da iyi olacak, kazanacak oyuncular getirecek. Tammy 28 yaşında, Tiago 25 yaşında, Kartal ve Ege geri geldiler, çok gençler, Wilf 28 yaşında. Tecrübeleri de var. Kısa süreli oynasınlar, gitsinler diye getiriyoruz. Rıdvan, 3 yıl sonra Glasgow'dan geri döndü. İnşa ettiğimiz, istediğimiz takımı görmek için sabırsızlanıyorum. Zaman alıyor böyle şeyler. Herkes 1 Temmuz'da takım hazır olsun ister. Zaman ve sabır gerekiyor. Kaliteli oyuncular için sabır gerekiyor. Bekliyoruz ki doğru ve kaliteli oyuncuları getirelim."

"RAKİBİNDEN FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ BİR TAKIM İNŞA ETMEK İSTİYORUZ"