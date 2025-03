Ole Gunnar Solskjaer: Üstümüzde yer alan takımlara yaklaşmamız gerek

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün resmi hesabına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"HEYECANLI VE GERGİNDİM"

"İlk geldiğinizde neler hissettiniz?" sorusuna Norveçli teknik adam, şu yanıtı verdi:

"BEŞİKTAŞ'IN FARKI BU"

"Birçok ülkede çalıştınız. Beşiktaş'ın ve Türkiye'nin en ayırt edici özelliği nedir?" sorusu karşısında Solskjaer, şunları dedi:

"BAŞARI BİR GECEDE GELMEZ"

"Kafanızdaki Beşiktaş projesi nedir?" sorusuna Ole Gunnar Solskjaer, şu cevabı verdi:

Futbolda sihirli bir formül olduğunu düşünmüyorum. Başarı bir gecede gelmez. Twente'ye yenildik ama sonraki altı maçı kazandık. Yani her kayıptan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönebilirsiniz ve bu süreci hızlandırabilir. Ama biliyoruz ki dikkatli olmalıyız, her aşamada doğru kararı vermeliyiz. Bunu yaparsak başarı gelecektir.

"ATLETİZM SORUNU VAR MI?"

"Takımlarımızın Avrupa arenasına çıktığında bir atletizm problemi yaşadığını gözlemliyoruz. Sizce Türk futbolunda atletizm sorunu var mı?" sorusunu Solskjaer, şöyle yanıtladı:

Bir problemimiz var diyemem. Tabii ki modern futbol fiziksel güce dayanıyor. Yüksek tempo, hız çok önemli. Açıkçası bu konuda oldukça etkilendim. Gerçekten güçlü, iri ve atletik oyuncular var. Eğer lig seviyelerini karşılaştırırsanız, örneğin Norveç ya da Danimarka ligleriyle, orada daha genç oyuncular oynuyor. Ama burada daha olgun oyuncular var. Diğer ligler daha gelişim odaklı, burada ise fiziksel olarak daha güçlü ve deneyimli oyuncular var. Twente'ye kaybettik, Galatasaray AZ Alkmaar'a yenildi, Rangers Fenerbahçe'yi yendi. Bu bizim için bir uyarı oldu. Seviyemizi yükseltmemiz gerektiğini gösterdi. Ben buradayım çünkü öncelikle Beşiktaş'a yardım etmek istiyorum ama aynı zamanda Türk futbolunu da tanıtmak ve olumlu katkı sağlamak istiyorum. Türk futboluna her zaman büyük saygı duydum. Daha önce Manchester United ile buraya geldiğimde de gördüm; burada oynamak her zaman inanılmaz zor. Taraftarın tutkusu, stat atmosferi ve takımların rekabetçi yapısı nedeniyle burası gerçekten rakip olarak oynaması zor bir yer. Benim görevim, Beşiktaş'ın fiziksel olarak rekabetçi olmasını sağlamak. Ligin seviyesini biraz daha yukarı çıkarmamız gerekiyor.

SCOUT EKİBİ

Solskjaer, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kulüp için çok önemli bir adım atıldı ve yeni bir scout ekibi oluşturuldu. Tabii ki geçmişte de oyuncu transferleri için belirli yöntemler vardı ancak artık başkanla birlikte farklı bir bakış açısıyla ilerliyoruz. Hangi tür oyunculara odaklanmamız gerektiğini belirliyoruz. Bu doğrultuda, başkan da bu yeni düşünce yapısına uygun birisini arıyordu yani farklı türde oyuncular keşfetmek. Beşiktaş'a gelecekte katkı sağlayabileceğini bildiğimiz veya umduğumuz isimleri katmak, buraya gelip, gelişip bizim için çok iyi oyuncu haline gelebilecek veya en üst seviyeye ulaşıp Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olabilecek futbolcular bulmak veya bizim Avrupa'da zirveye çıkmamız çünkü Hedefimiz Avrupa'da zirveye oynamak ve tekrar kupalar için mücadele etmek olmalı. Bu süreç çok iyi başladı. Ede her hafta en az bir kere burada oluyor, oyuncular hakkında konuşuyoruz, antrenmanları izliyor ve böylece canlı bir şekilde takımın kalitesini ve ihtiyaçlarını görebiliyor.

"TRANSFER SÜRECİ DETAYLI OLMALI"

Transfer süreci hakkında konuşan deneyimli teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Her gün mümkün olduğunda sıkı çalışıyoruz ve mümkün olduğunca doğru kararlar almaya çalışıyoruz. Boşa harcayacak paramız yok. Akıllı olmalıyız. Her taşın altına bakmalıyız. Transfer süreci detaylı olmak zorunda. Son 3-4 sezondur zirveden uzak kaldık. Gerçekçi olmamız lazım. Daha rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Kendi temel futbol değerlerim benimle birlikte ama buradaki futbola da uyum sağladığımız anlar olacak. Türkiye'de çok fazla kontra atak oynanıyor. Her seferinde gerekirse bir şey değiştirmeye hazır olmalıyım.