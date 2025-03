Ole Gunnar Solskjaer ve Okan Buruk'tan oyunculara son taktikler

Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Kritik mücadele öncesi her iki takımın teknik direktörleri de oyuncularına son uyarılarını yaptı.

Galatasaray derbisinin önemine vurgu yapan Ole Gunnar Solskjaer, "Bu derbi sadece üç puanlık bir mücadele değil, aynı zamanda son 2 maçın telafisini edebileceğimiz bir karşılaşma olacak. Dolmabahçe’deki atmosferi hepimiz biliyoruz, taraftarımızın desteğiyle birlikte, bu maçı kazandığımız takdirde çok önemli bir galibiyete imza atmış olacağız. Sahada her şeyimizi ortaya koymalıyız. Ne olursa olsun, kaybetmeyecek bir futbol oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

"TAM KONSANTRE OLUN"

Maç boyunca oyuncularının konstantre olmalarının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Sahada her oyuncumuzun tam konsantre ve sorumluluk sahibi olması gerekiyor. Her birinizin bu maçı kazanma arzusuyla, mücadele etmesi gerektiğini biliyorum. Bu akşam sadece Beşiktaş'ı değil, tüm camiamızı onurlandırmalıyız. Her saniye, her pas, her top bizim için kritik." dedi.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Karşılaşmanın hakemi ile ilgili yorumlarda bulunan 52 yaşındaki teknik direktör, "Yasin Kol ilk defa bir derbiyi yönetecek ve üzerindeki baskı büyük olacak. Herkesin gözü üzerinde, dolayısıyla bir hata yapma lüksümüz yok. Hakemle gereksiz diyaloğa girmemeli ve kartlardan kaçınmalıyız. Bu maçta eksik kalmak bizim için büyük bir dezavantaj olur. Hakeme odaklanmak yerine, işimize, kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Sahada her pozisyonda stratejik düşünmeli ve tek bir oyuncumuzun bile kırmızı kart görmemesi için ekstra dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"HIZLI OYNAYIN, BASKIYI ELDEN BIRAKMAYIN"

Solskjaer son olarak "Hızlı oynayın, baskıyı elden bırakmayın. Rakibinizin boş alan bulmasına da fırsat tanımayın. Galatasaray gibi takımlar, yapılacak en küçük hatayı bile affetmez. Buna izin vermeyin. Beşiktaş gibi oynadığımızda bu maçı kazanacağımızdan şüphem yok. Seyircimiz de bizimle... Onların gücü, bize desteği, Beşiktaş’ı bir adım öne taşıyacak. Çıkın onları mutlu edin” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

"SAHAYA ODAKLANIN"

Galatasaray cephesinde ise Okan Buruk da son direktifleri verdi.

Kendilerini çok zor bir maçın beklediğini söyleyen Buruk, "Evet beyler, o kritik gün geldi çattı. Şampiyonluk yolunda önümüzdeki 9 finalden en önemlisi bu maç. Eğer Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılırsak önümüz açılır. Bu akşam çok stratejik bir maç oynayacağız. Elbette kazanmamız bizi şampiyonluk yolunda çok avantajlı duruma getirir ama bunu yapamıyorsak da puanı riske edemeyiz. Bugün bunu bilerek oynamalıyız!" ifadelerini kullandı.

Oyuncularından sahaya odaklanmalarını isteyen Buruk, "Bu maçı Beşiktaşlı futbolcular da sezonun finali olarak görecekler. Bu nedenle bizi gergin bir ortam bekliyor. Sizden ricam sadece sahaya odaklanmanız ve ikili mücadelelerde dikkatli olmanız." dedi.

"HAKEMLE DİYALOĞUNUZA DİKKAT EDİN"

Deneyimli çalıştırıcı, açıklandığı günden beri tartışmalara yol açan derbinin hakemi Yasin Kol ile ilgili de futbolcularını uyardı. Buruk, konu ile ilgili oyuncularına "Hakem, ilk defa derbi yönetecek ve üzerinde çok büyük bir baskı olacak. Bu hakem, kısa bir süre önce size çok kolay kart göstermişti. Bunu bilerek hareket etmenizi istiyorum. Beşiktaş karşısında hakemle diyaloğunuza ve kartlara çok dikkat edin. Bu maçta eksik kalmamamız gerekiyor." uyarısı yaptı.

"TOPA SAHİP OLAN MAÇI ALIR"

Öte yandan oyuncularıyla yaptığı toplantıda, derbide rakipten daha fazla koşmaları gerektiğini anlatan Okan Buruk, "Topa sahip olan maçı alır. Bu yüzden her bölgede rakibe baskı uygulamamız lazım. Özellikle orta sahada rakibin forvetle arasındaki bağlantıyı engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"DERBİLERİN HAVASI HER ZAMAN FARKLI OLUR"

Deneyimli hoca ayrıca, eksik rakiplerine karşı son iki maçını kaybeden Beşiktaş'ın hafife alınmamasını gerektiğini söyleyerek, "Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağız, derbilerin havası her zaman farklı olur. Hedefe ulaştığımız algısı sizi rahatlatmasın, yanıltmasın! Rakibimizin ligdeki durumu sizi rehavete kaptırmasın. Son dakikaya kadar mücadele edin ve kalitenizi herkese gösterin. Size güveniyorum." sözlerini sarf etti.