Ole Gunnar Solskjaer'den Beşiktaş itirafı: Kaybedersem kovulacağımı biliyordum

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye’de geçirdiği dönemi samimi ifadelerle değerlendirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte yaşadıklarını, taraftarların büyük tutkusunu ve ayrılık sürecini tüm yönleriyle anlattı.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ DÖNEMİM HARİKAYDI, İNSANLAR İNANILMAZ TUTKULU"

Solskjaer, Beşiktaş’taki günlerini anlatmaya “Beşiktaş'taki dönemim için tam bir roller coaster diyebilirim, ama harikaydı. İnsanlar inanılmaz tutkulu. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda.” sözleriyle başladı.

Solskjaer, kendi sakin yapısının İstanbul’daki ortamla zaman zaman çeliştiğini belirterek, “Sanki... bilmiyorum, ben o kulübe istikrar getirecek doğru adam mıydım emin değilim. Ya da şöyle diyeyim: Kulübe istikrar getirmeyi umuyordum ama başaramadık.” ifadelerini kullandı.

"MAÇ KAZANIRKEN ÇOK YUKARIDA, KAYBEDERKEN ÇOK AŞAĞIDA"

Norveçli teknik adam, Beşiktaş taraftarının duygusal yoğunluğunun kendisini zorladığını dile getirdi:

“Ben daha sakin bir insanım, rahatım. Ama orada insanlar maç kazanırken çok yukarıda, kaybederken çok aşağıda. Ben hiçbir zaman ne çok yukarı çıkarım ne çok aşağı inerim. Onları yavaş yavaş benim bakış açıma, düşünce tarzıma çekmeyi umuyordum. Ama tutku o kadar yüksekti ki… Maçı kaybedince 'her şey bitti'; maçı kazanınca 'tam parti moduna geç'. Böyleydi.”

Türkiye’deki teknik direktörlük süresinin kısalığına da değinen Solskjaer, “Türkiye'de kovulmak ortalama sanırım 6–7 ay falandır. O kadar kötü yani. Ben benden önceki beş veya altı hocadan daha uzun kaldım yine de.” diyerek ülke futbolunun dinamiklerine dikkat çekti

BEŞİKTAŞ ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP: STADYUMDAKİ ATMOSFER İNANILMAZDI

Beşiktaş taraftarıyla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Solskjaer, stadyumdaki atmosferden övgüyle bahsetti:

“Beşiktaş gerçekten büyük kulüp. İnsanları gerçekten çok sevdim. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz. İşler yolundayken, mesela Galatasaray'ı yendik, Fenerbahçe'yi yendik, o zaman her şey inanılmaz oluyor, sen 'en iyi' oluyorsun. Sonra kaybediyorsun…”

"KAYBEDERSEM KOVULACAĞIMI BİLİYORDUM"

Bu iniş çıkışların ardından kırılma noktasının Lausanne maçı olduğunu ifade eden teknik adam, sorumluluğu tamamen üstlendi:

“Lausanne'a kaybettik. O tamamen benim sorumluluğumdu. Benim yüzümdendi. Ligde ilk maçı kazanmıştık, sonra Avrupa'da kaybedip elendik. O maçı kaybedersem kovulacağımı biliyordum. Avrupa'da devam etmemiz gerektiğini biliyorduk.”

"ALTI SAAT SONRA KENDİMİ BAŞKANIN OFİSİNDE BULDUM"

Solskjaer, ayrılık sürecini anlatırken dikkat çekici bir detay da paylaştı:

“Aynı gün, maçtan önce başkanla öğle yemeği yemiştik. Bir önceki gece Manchester United, Grimsby'ye kaybetmişti. Ben de 'Futbolda olur böyle şeyler' modundaydım. Başkan da 'Tahtaya vuralım, umarım bizim başımıza gelmez' gibi bir şey dedi. Altı saat sonra kendimi onun ofisinde otururken buldum. Birbirimize sarıldık, 'Görüşürüz' dedik.”

"LAUSANNE MAÇI SONRASI BAŞKAN SENİ GÖRMEK İSTİYOR DEDİLER"

Lausanne yenilgisi sonrası görevden ayrılacağını hissettiğini belirten Solskjaer, “Bana 'Başkan seni görmek istiyor' dediler. Bu iki şeyden biridir: Ya kovulursun ya da milli maç arası olduğu için 'Hadi plan yapalım' gibi... Ben de 'Herhalde kovuluyorum' diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulunun kendisine karşı her zaman iyi niyetli olduğunu söyleyen Solskjaer, “Hepsiyle hâlâ iyi bir ilişkimiz var. Ama futbolda sonuçlar önemlidir. Kulüp için 'bu olmuyor' noktasına gelmişlerdi.” dedi.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMAYDI"

Beşiktaş’tan ayrılığının adil olup olmadığı sorulduğunda ise Norveçli teknik adam, konuyu kişisel algılamadığını belirten bir yanıt verdi:

“Benim ne hissettiğimin bir önemi yok. Onlar bunu yapmak istedi ve ben buna tamamım. Problem değil.



Beşiktaş işi büyük bir meydan okumaydı. Oraya geldiğimde oyuncuların çoğu mental olarak bitmiş gibiydi. Onlara yeniden özgüven vermeye çalışmayı seviyorum. Elbette sonuç alınca her şey daha kolay. Ama ben insanlarla çalışmayı seviyorum."

"YARIM SAATİN ARDINDAN İŞ TEKLİF ETTİLER"

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’a geliş sürecinin son derece hızlı ve doğal ilerlediğini belirterek mülakat yapılmadığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, “Hayır, mülakat yapmadık. Beni aradılar, yarım saat konuştuk ve ardından işi teklif ettiler. O sırada Norveç'teki yeni evime taşınmıştım. Bunu iki kez düşünmem gerekti. Ama sonra 'Neden olmasın?' dedim. Çoğu zaman insan, yaptıklarından değil yapmadıklarından pişman oluyor. Ve ben bu karardan tek bir saniye bile pişman değilim. Harika bir deneyimdi.” diyerek Beşiktaş’taki görevinin başlangıcını samimi bir şekilde anlattı.