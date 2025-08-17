Ole Gunnar Solskjaer'den Marcos Felipe'ye tebrik!

Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan son dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
7 KURTARIŞ YAPTI
Bu karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Marcos Felipe oldu.
Eyüpspor'un yeni transferi olan Felipe, ilk maçına çıktığı Beşiktaş maçını 7 kurtarışla tamamladı.
SOLSKJAER'DEN TEBRİK
Felipe, bu performansına rağmen takımının sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından Felipe'yi tebrik etti.