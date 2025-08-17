Abone ol: Google News

Ole Gunnar Solskjaer'den Marcos Felipe'ye tebrik!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Eyüpspor'da karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Felipe oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 17.08.2025 23:47 Güncelleme:

Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan son dakikada bulduğu golle 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

7 KURTARIŞ YAPTI

Bu karşılaşmaya damga vuran isim kaleci Marcos Felipe oldu.

Eyüpspor'un yeni transferi olan Felipe, ilk maçına çıktığı Beşiktaş maçını 7 kurtarışla tamamladı.

SOLSKJAER'DEN TEBRİK

Felipe, bu performansına rağmen takımının sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmasına engel olamadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından Felipe'yi tebrik etti.

Eshspor Haberleri