Orkun Kökçü, kariyerinde bir ilke imza attı

- Orkun Kökçü, Süper Lig'de üst üste 4 lig maçında gol atmayı ilk kez başardı.
- Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu, son 6 resmi maçta takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
- Kökçü, kariyerinin en dikkat çekici performansını sergiliyor.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sahneye çıktı.
KARİYERİNDE İLK
Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekti.
Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.
Orkun Kökçü, kariyerinde de ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.
SON 6 MAÇIN TAMAMINDA GOL KATKISI
25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.
Müsabakaya 11'de başlayan Orkun Kökçü 90+9. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.
Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar şunlar:
-Eyüpspor
-Konyaspor
-Kocaelispor
-Alanyaspor
-Başakşehir