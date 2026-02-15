Abone ol: Google News

Orkun Kökçü, kariyerinde bir ilke imza attı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü, kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında gol atmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 21:32
  • Orkun Kökçü, Süper Lig'de üst üste 4 lig maçında gol atmayı ilk kez başardı.
  • Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu, son 6 resmi maçta takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
  • Kökçü, kariyerinin en dikkat çekici performansını sergiliyor.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. 

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sahneye çıktı.

KARİYERİNDE İLK

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla yakaladığı müthiş istatistikle dikkat çekti.

Milli futbolcu, Süper Lig'de üst üste 4 maçta gol atmayı başarırken, tüm kulvarlarda ise son 5 resmi maçta fileleri havalandırdı.

SON 6 MAÇIN TAMAMINDA GOL KATKISI

25 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Beşiktaş formasıyla çıktığı son 6 resmi maçın tamamında gol katkısı vererek takımının hücum gücüne damga vurdu.

Müsabakaya 11'de başlayan Orkun Kökçü 90+9. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

Orkun Kökçü'nün gol attığı maçlar şunlar:

-Eyüpspor

-Konyaspor

-Kocaelispor

-Alanyaspor

-Başakşehir

Orkun Kökçü: Gol atmam değil, 3 puan önemliydi

