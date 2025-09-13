Orkun Kökçü, VAR uyarısıyla kırmızı gördü

Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.
Dolmabahçe'de oynanan bu müsabakanın son anlarında ev sahibi siyah-beyazlılar, 10 kişi kaldı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
ORKUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Gerginliğin ardından hakem Alper Akarsu, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.
Hakem Akarsu, yaşananları ekranda izledikten sonra 90+8. dakikada Orkun Kökçü'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)