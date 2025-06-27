Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile anlaştı

Beşiktaş, David Jurasek transferinden sonra bir ismi daha bitiriyor.
Önceliği savunmanın kanatlarına veren siyah-beyazlılar, şimdi de Bright Osayi-Samuel'le anlaşmaya çok yakın.
İSTANBUL'A GELİYOR
Osayi, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu, siyah-beyazlılardan yıllık 1.9 milyon euro kazanacak.
Ayrıca Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşmenin imzalanacağı da gelen bilgiler arasında.
YILLIK 1.9 MİLYON EURO ALACAK: 3 YILLIK İMZA
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.