Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ile anlaştı

Beşiktaş, David Jurasek transferinden sonra bir ismi daha bitiriyor.

Önceliği savunmanın kanatlarına veren siyah-beyazlılar, şimdi de Bright Osayi-Samuel'le anlaşmaya çok yakın.

İSTANBUL'A GELİYOR

Osayi, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu, siyah-beyazlılardan yıllık 1.9 milyon euro kazanacak.

Ayrıca Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşmenin imzalanacağı da gelen bilgiler arasında.

YILLIK 1.9 MİLYON EURO ALACAK: 3 YILLIK İMZA

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.