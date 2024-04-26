Osayi Samuel'e Premier Lig'den 12 milyon euro

Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertlilere Bright Osayi Samuel için teklif geldi.
Sivasspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda çok sayıda oyuncusunu yüksek bedellere satabileceği konuşulan sarı-lacivertlilere, Bright Osayi Samuel için teklif geldi.
12 milyon euro
Sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Nijeryalı sağ beke, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın talip olduğu öğrenildi.
Takvim'den alınan bilgilere göre; İngiliz ekibi, bonuslarla beraber 12 milyon euroluk teklif yaptı.
Bonusların kolay devreye girebilecek cinsten olduğu ancak yönetimin rakamı daha da yukarıya çekmeyi planladığı belirlendi.
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