Osman Aşkın Bak: Bu zamana kadar 41 stadyum yaptık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yozgat'ta yapımı tamamlanan Yozgat Stadyumu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzel bir eserin açılışını yapacaklarını söyledi.

Şanslı olduklarını vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Spora değer veren, gençlere değer veren, yatırımların yapılmasını isteyen Türkiye'nin dört bir yanında modern stadyumların inşasına sebep olan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu zamana kadar 41 stadyum yaptık. UEFA ve FIFA standartlarında ve Türkiye'nin dört bir yanında yine yapmaya devam ediyoruz. Tabii bunların ölçüleri UEFA standartlarında yapılmakta. Pek çok kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri devrimi var. Geldiğimizden beri her yere tesis yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. Çünkü sporu çok iyi bilen, sporun gerçekten içinden gelmiş, eskiden futbol oynamış, yöneticilik yapmış bir Cumhurbaşkanımız var.

Bak, stadyumun inşaat sürecini ve Yozgat milletvekillerinin çalışmalarını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

"ANKARA'DA DA STAT BİTİYOR"

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerin sonuçları ne oluyor? İşte Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edecek. Bunun için de yatırımlar devam ediyor. Ankara'da da stat bitiyor. 55 bin kişilik Ankara Stadı türlerinden çelik konstrüksiyon açısından dünyada 3'üncü. İnşallah onu da 2026'nın ortalarında, haziran temmuz gibi açacağız. Bir eser daha ortaya çıkıyor. Tabii Cumhurbaşkanımız bunları yakından takip ediyor." diye konuştu.

"ÇOCUKLAR SPOR YAPSIN"

Bak, Yerköy ilçesindeki Gençlik Merkezi inşaatının da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Özellikle spor tesisi yapma sebeplerinin gençlerin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıktan uzak durmasını sağlamak olduğunu aktaran Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben buradan velilere sesleniyorum: çocuklarınızı spor tesislerine, salonlara, güreşe judoya, tekvandoya, karateye getirin. Minik sporcuları gördük, lütfen tesislere getirin, çocuklar spor yapsın. Spor yapan bir çocukla uyuşturucu kullanan bir çocuğu karşılaştırdığınızı düşünün. Birisini herkes seviyor, alkışlıyor, diğeri de annesine, babasına zulüm yapıyor. Çevresine zarar veriyor. O yüzden bu kötülükten kurtulmak için ilaç, çözüm, önleyici şey spor.

"TESİSİMİZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Milli takımı takip etmelerini isteyen Bak, "İnşallah milli takımımız da 26 Mart'taki Romanya maçından sonra rakibini eleyip ardından da Slovakya-Kosova galibini eleyerek 2026 Dünya Kupası'na gidecek. Hep beraber coşkuyla destekleyeceğiz. 'En büyük Türkiye' diyeceğiz, 'Spor ülkesi Türkiye' diyeceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.

FUTBOL OYNANDI

İl Müftüsü Nihat Kök'ün dua etmesinin ardından stadın açılış kurdelesi kesildi. Stadı gezen Bakan Bak, protokol üyeleriyle kısa süreli futbol oynadı.

Açılış törenine, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, il protokolü ve bazı milli sporcular katıldı.

3. Lig 3. Grup'ta oynanan Yozgat Belediyesi Bozokspor-Sebat Gençlikspor karşılaşmasının ilk yarısını statta izleyen Bak, buradan Yozgat Valiliğine geçti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleştirildi.