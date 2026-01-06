Osman Özköylü: İnşallah Erokspor’u şampiyon olarak göreceğiz

1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Ligin ilk yarısında çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 34 puanla 3. sırada yer alan Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, İHA'ya yaptığı açıklamada, sezon başı itibarıyla öncelikli hedeflerinin üst sıralar olduğunu belirtti.

"HEDEFİMİZİ YAKALAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

İstanbul ekinin teknik direktörü, "Geçen sene ilk defa 1. Lig'de yer almış, bu sene 2. senesini yaşayan ve sezon başı kadro yenilenmesi konusunda revizyon geçiren bir takımımız. Geçen seneden 7 tane oyuncumuz kaldı. Bu kadronun da üzerine yaklaşık 13-14’e yakın yeni transfer oldu. Tabii ki bu transferlerin kamp döneminin son bölümünde gelmesi sebebiyle onlarla çalışma imkanımızın çok fazla olmadı. Hazırlık maçlarında da bir arada olmadık, ligin ilk başlangıcında bize bazı sıkıntılar oluşturdu. Ondan sonraki süreç gerçekten bizim adımıza yavaş yavaş taşlar yerine oturarak yeni bir dönem oldu. Aldığımız sonuçlar bizi yukarıya doğru çıkardı. Ligin iddialı takımları arasına gelmek, iyi maçlar oynamak, iyi sonuçlar almak bizi olduğumuz noktaya getirdi. İkinci yarı için en büyük hedefimiz, isteğimiz, düşüncemiz şu anda bulunduğumuz yeri koruyarak daha yukarıya nasıl çıkabiliriz, ilk 2 sıra içerisine kendimizi nasıl sokabiliriz bunun planlamasını yapacağız. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız ve bundan sonraki maçları ona göre değerlendirip iyi sonuçlar alarak bu hedefimizi yakalamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"5 GÜNLÜK BİR İZNİMİZ OLDU"

Lige çok fazla bir aranın verilmediğini ifade eden Özköylü, "Ligin son maçını Pendikspor ile oynadıktan sonra 5 günlük bir iznimiz oldu. Arkasından toplandık antrenmanlar ve 4 gün sonra cumartesi günü bir lig maçına çıkacağız. Bu süreci bir kamp gibi değerlendirmekten ziyade izinin arkasından oyuncuları tekrardan toparlayıp, tekrar lig yarışına motive etme hazırlıkları yaptık. Yeni bir arkadaşımız geldi, yeni transferimiz oldu Ömer Faruk Beyaz. Belki 1, belki 2 oyuncu daha kadromuza katabilmek için süreç devam ediyor. Her şey şu anda planladığımız ve istediğimiz gibi devam ediyor." diye konuştu.

"İKİNCİ YARI HER ZAMAN ÇETİN GEÇER"

Ligde ilk yarıdan ziyade ikinci yarının daha çetin geçeceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "İkinci yarı her zaman çetin geçer. Her takımın bu mücadelenin içinde ortak olduğu bir dönem oluyor. İlk yarı da telafinin olduğu haftaları oynuyorsunuz ama ikinci yarıda kaybedilen maçların telafisi maalesef olmuyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor, doğru oynamak gerekiyor, doğru planlama yapmak gerekiyor. Kazanmak çok önemli ama kazanmak kadar da kaybetmemek çok önemli. Çünkü kaybettiğiniz zaman rakibinize vereceğiniz 3 puan sizden gidecek 3 puan. Bu durumda 6 puanlık bir fark oluşturuyor diye düşünüyorum. Her maçın hikayesi ayrı olacak. Özellikle bizim başlangıç sürecindeki oynayacağımız maçlar ligin sonunda nerede olacağımız konusunda bizi şekillendirecek." diye konuştu.

"İNŞALLAH EROKSPOR'U ŞAMPİYON OLARAK GÖRECEĞİZ"

Erokspor ile şampiyon olmak istediğini dile getiren Osman Özköylü, "İnşallah sezon sonunda Erokspor’u şampiyon olarak göreceğiz. İsteğimiz, düşüncemiz, mücadelemiz bu şekilde olacak. Tabii çok değerli, çetin, sert rakiplerimiz var. Çok ciddi yatırımlar yapan, büyük ekonomik güce sahip olan kulüpler var. Bu yarış içerisinde onlarla birlikte olabilmek, bu yarışı içerisinde olabilmek bizim adımıza çok çok önemli. Biz kendi planımızı doğru şekilde yapacağız. Oyunumuzu doğru şekilde sahada oynayacağız. Konsantrasyonumuzu hep yüksek tutacağız. Sahadaki oyun kalitemiz hep yukarıda olacak. Bu bizi hedefimize ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

"HUZURLU ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞIM BİR YER"

Erokspor’da olmaktan son derece mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen 54 yaşındaki teknik direktör, "Çok keyif alarak ve huzurlu bir şekilde çalıştığım bir yer. Gerçekten çok saygı duyduğum insanlarla beraber çalışma fırsatı bulduğum bir kulüpteyim. Bizi gerçekten destekleyen, bizim arkamızda sonuna kadar duran çok iyi bir başkanımız var. Zaten kulüp bir aile yapısı içerisinde. Bu aile yapısı içerisinde birbirimize sarılarak o ailenin gücünü daha da büyütmek istiyoruz. Biz diğer takımlar gibi binlerce taraftarı olan, büyük topluluklar önünde maç oynayan bir takım değiliz. Ama sevenlerimizin duasıyla, bizim mücadelecimizle bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu güzel kulübü daha iyi noktaya taşımak, daha üst lige taşımak ve orada herkesin Erokspor gerçeğini görmesi açısından bizim için önemli." dedi.