Osman Zeki Korkmaz: 1-2 takviye yapacağız

1. Lig’in 2. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KOLAY BİR SENE OLMAYACAK"

Erzurumspor FK 2-0 oldukları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Geçtiğimiz hafta lige başladık. Maçta hiçbirimizi memnun etmeyen bir sonuç ve performans vardı. Deplasmana 2 forvet oyuncumuzu da oynatamadık. Bekir maçtan önce ısınma sırasında ağrıları arttığı için oynatamadık. Badji’yi de risk etmemek için maçın son bölümünde sahaya attık. Daha öncede söylemiştim zor bir sene olacağını. Gerçeğin altını çizmek zorundayız zor bir sene. Yeni yönetim kurulumuz elini taşın altına koydu ve gece-gündüz uğraşıyorlar. Mücadelemiz devam ediyor. Bu bir süreç ve bu süreçte beraber zorluk yaşayacağız ama sıkıntı çektiğimiz sürecin keyfini hep beraber yaşayacağımızı söyleyebilirim. O yüzden bu sıkıntılı dönemde olayları derinlemesine analiz ederek yaklaşmayı daha doğru buluyorum. İlk deplasmana hücum oyuncularının yüzde 90’ını götüremedik. Bundan sonra yavaş yavaş kadro derinliğini artıracağımızı düşünüyorum. 1-2 takviye ile en azından bizi devreye kadar götürecek iyi bir kadro kuracağımızı düşünüyorum. Kolay bir sene olmayacak. Zorlu bir döneme giriyoruz. Hep beraber büyük bir enerji ile buradan çıkacağımıza inanıyorum.