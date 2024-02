Osman Zeki Korkmaz'dan Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri

AA

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Türk futboluna kalite katacak bir oyun üretmeye çalıştıklarını söyledi.

2021-2022 sezonunda İstanbulspor'u 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran Korkmaz, sarı-siyahlı takımdaki ikinci döneminde kaliteli bir futbol üretmek istediklerini belirtti.

"Tekrar yarışır hale getirmemiz gerekiyor"

İstanbulspor Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 41 yaşındaki teknik adam, İstanbulspor için sezonun istenildiği gibi başlamadığına dikkati çekerek, şunları dedi:

"Pek çok takımdan daha kaliteli olduğumuzu düşünüyorum"

Ligdeki puan durumunda son sırada yer almalarının kendileri için öncelik olmadığını belirten Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

Şu an puan sıralamasında içinde bulunduğumuz durum belki can sıkıcı olabilir ancak biz buna bakmıyoruz. Puantajdaki yerimize değil ortaya çıkardığımız ürüne bakıyoruz. Şu ana kadar göreve geldiğimizden bu yana, ortaya çıkardığımız ürünün puantajda üzerimizde olan pek çok takımdan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum.

"Lige kalite katacak bir futbol üretmeye çalışıyoruz"

Saha içerisinde mazeretsiz bir oyun izletmek istediklerini aktaran Korkmaz, şu şekilde konuştu:

"Biraz daha iyi bir noktaya gelebiliriz"

Türk futbolunun marka değerini yukarıya taşımak için değer üretmek gerektiğine dikkati çeken Korkmaz, şöyle dedi:

"Oyun süreleri konusunda herkesin bir isyanı var"

Süper Lig'de topun oyunda kalma süresinin yeterli olmadığını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadro değeri diğer takımlar için mücadele etmede bir mazeret olmamalı"

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadelede kadro değerinin mazeret olmaması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, şu şekilde görüş belirtti:

"Her maç özelinde öncelikler belirleyip uygulamaya çalışıyoruz"

Ligde pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maça ilişkin olumlu ve pozitif bir oyun izletmeyi amaçladıklarını belirten Korkmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Her maç özelinde öncelikler belirleyip uygulamaya çalışıyoruz. Biz şu an hala Süper Lig'deyiz, ligde 12 maçımız daha var, bundan keyif almamız ve burada olduğumuz için mutlu olmamız gerekiyor. Futbolcularımız büyük bir motivasyon ve keyifle bu maçı bekliyorlar, önceliğimiz olumlu ve pozitif bir futbol üretmek olacak. Beşiktaş ülkemizdeki büyük takımlardan bir tanesi, içinde bulunduğu durum ne olursa olsun her maça rakibinden daha baskın oynamaya çıkar. Bu da bizim gibi sahaya olumlu futbol üretmeye çıkan takımlar için güzel bir fırsat. Seyir zevki yüksek, çok keyifli bir maç olacak.