Ozan Kabak, 1.5 yıl sonra sahalara döndü

Milli oyuncumuz Ozan Kabak, İtalya-Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan uzun bir süre uzak kaldı.
Yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi.
HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Kabak, milli maç arasında takımının 2. Lig temsilcisi Kaiserslautern ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında görev aldı.
Maç, Dietmar Hopp Stadyumu'nda basına kapalı oynandı ve Hoffenheim, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
45 DAKİKA SAHADA KALDI
1,5 yıl sonra sahalara dönen milli stoper Kaiserslautern'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
Kabak 45 dakika forma giydi.