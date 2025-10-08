Pascal Nouma'dan Gheorghe Hagi itirafı!

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, Beşiktaş'ın eski golcüsü Pascal Nouma'nın çarpıcı iddialarıyla gündeme geldi.

Fransız oyuncu, 2000 yılında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Hagi ile ciddi bir tartışma yaşadığını, hatta soyunma odasına giden koridorda fiziksel müdahalede bulunduğunu ileri sürdü.

"ANNEME KÜFRETTİ"

53 yaşındaki Nouma, GSP'ye verdiği röportajda Hagi'ye yönelik sözlerini şu şekilde dile getirdi:

Bana anneme küfretti, kendisini mafya olarak tanıttı. Ona çok sinirlendim. Hatırlıyor musun, seni koridorda tokatlamıştım? Bugün bile o anı unutamıyorum.

Nouma, Hagi'yi sadece hakaretle değil, ırkçı söylemlerle de suçladı.

"BENİ BEŞİKTAŞ'A O ALDI"

Nouma, o dönem Beşiktaş teknik direktörü olan Mircea Lucescu'ya büyük saygı duyduğunu ifade ederek, şunları dedi:

Beni Beşiktaş'a o aldı, hayatımda sadece yüzde 2 şansım kalmışken bana güvendi.

"MELEK GİBİYDİ"

Ayrıca eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu için de şu sözleri kullandı:

Tam bir centilmen, adeta bir melek gibiydi.

HAGI'DEN CEVAP YOK

Gazeteci ekibi, Hagi'ye ulaşmak için telefon ve WhatsApp üzerinden defalarca girişimde bulundu ancak başarılı olamadı.

Galatasaray efsanesinin çalıştırdığı Farul Constanța kulübü aracılığıyla da görüşme talebi iletildi fakat yanıt alınamadı.

GSP, Hagi'nin görüşlerini paylaşması halinde haberi güncelleyeceğini açıkladı.