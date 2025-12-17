Eczacıbaşı'dan net galibiyet: Galatasaray'a set vermedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı, ilk seti 25-23 kazanarak maçta üstünlüğü ele geçirdi. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, rakibine tempo kurma şansı tanımadı.

SETLERDE FARK AÇILDI

İkinci sette savunma ve hücumda daha dengeli bir performans sergileyen Eczacıbaşı, bu bölümü 25-17 ile hanesine yazdırdı. Üçüncü sette Galatasaray Daikin zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da, Eczacıbaşı seti 25-21 alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

85 DAKİKALIK MÜCADELE

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan ve Erdal Akıncı ile Yasin Çalışkan’ın yönettiği mücadele toplam 85 dakika sürdü. Bu sonuçla Eczacıbaşı ligdeki iddiasını sürdürürken, Galatasaray haftayı puansız kapattı.