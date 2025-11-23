- Paul Pogba, 811 gün sonra sahalara döndü.
- Monaco, Pogba'nın ilk maçında Rennes'e 4-1 yenildi.
- Pogba, maçın 85. dakikasında oyuna girerek alkış topladı.
Futbol'un önemli yıldızlarından biri için tarihi gün...
Sakatlıkları ve doping cezası sebebiyle 811 gündür sahalardan uzak kalan Fransız futbolcu Paul Pogba, sahalara geri döndü.
TARAFTARLARDAN ALKIŞ ALDI
Manchester United ve Juventus'un eski yıldızı, 85. dakikada oyuna dahil oldu ve Roazhon Park taraftarlarından büyük alkış aldı.
Sezon başında sözleşme imzaladığı Monaco ile ilk maçına Rennes karşısında çıkan Fransız yıldız, takımının aldığı 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı.
BÜYÜK TAKIMLARDA OYNADI
32 yaşındaki Pogba, daha önce Manchester United, Juventus gibi takımlarda forma giymişti.
Pogba 2023'te doping kullanımından ceza almıştı.