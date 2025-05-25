Pedro Malheiro: Sezonu kurtarabileceğimiz bir kupa finali vardı; maalesef kaybettik

İHA

Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Pedro Malheiro, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MAÇI KAZANMAYA ÇOK YAKINDIK"

Malheiro, şu şekilde konuştu:

Aslında sezonun genelinde yaptığımız basit hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün ilk yarı belki maçı kazanmaya çok yakındık. Yine iyi bir oyun ortaya koyduk. Golü bulamadık ama daha iyi futbol oynayan taraf kesinlikle bizdik. Hocamızın gelişinden sonra üzerinde çalıştığımız noktalar var. Topun hızlı çevrilmesi, sirkülasyonun iyi olması dolayısıyla bunların üzerine çalışıyoruz. Aslında bugün bunları iyi yapabildiğimizi düşünüyorum. İyi bir futbol ortaya koyabildiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız basit hatalardan yediğimiz bir gol oldu. Aslında maçı kazanmaya çok yakındık. Bundan artık ders çıkartacağız. Öğreneceğiz ve önümüzdeki sezon çok daha iyi bir takı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi çalışmalar yapıyoruz bunların meyvesini önümüzdeki sezon alacağız diye düşünüyorum.

"HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

"Bizim adımıza Trabzonspor’dan çok uzak bir sezon oldu" diyen Pedro, şu şekilde konuştu:

Çünkü Trabzonspor’un kimliği gereği her zaman en üstte olması, en iyi mücadeleyi vermesi, şampiyonluk mücadelesi vermesi gereken bir sezon olması gerekirdi. Trabzonspor’un gerçeklerinden, olması gerekenden biraz uzak bir sezon oldu diyebilirim. Bizim adımıza sezonu kurtarabileceğimiz bir kupa finali vardı. Maalesef kaybettik. Kazanabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacaktı sezonu kurtarabilirdik belki ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu bizi çok üzüyor. Benim için olumlu geçen bir sezon oldu ama buna bireysel bakmıyorum, takım olarak bakıyorum. İstatiksel anlamında iyi bir sezon görülebilir ama Trabzonspor olarak hak ettiğimiz yerde değiliz. Daha da iyi yerde olabilirdik. Kupayı kazanabilseydik Avrupa’da olabilirdik ama bahsettiğimiz gibi bu durum bizi üzüyor. Önümüzdeki sezon bunlardan ders çıkartarak çok daha iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum.

"TRABZONSPOR GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMDAYIM"

Trabzonspor’da mutlu olduğunu belirten Pedro, şu ifadeleri kullandı: