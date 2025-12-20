Pendikspor, Boluspor'u mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Pendikspor oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4’üncü dakikada Buğra’nın ceza sahası dışından çektiği sert şut kale direğinin dibinden dışarı gitti.

26’ncı dakikada Hasani’nin sol kanattan ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Arda’nın şutu az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

47’nci dakikada Hasani’nin topla ilerleyerek kalecinin üzerinden aşırtma vuruşu ağlara gitti. Golün ardından maçın hakemi VAR incelemesi istedi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

56’ncı dakikada kullanılan korner atışında Boluspor’lu oyuncudan dönen topun gelişine sert şekilde vuran Bekir’in şutu ağlara gitti: 0-1.

72’nci dakikada orta sahadan topla ilerleyen Wilks, ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının ikinci golünü attı: 0-2.

90’ıncı dakikada Doğan’ın ceza sahası dışından çektiği şut fileleri havalandırdı: 1-2.

Karşılaşma Pendikspor’un 2-1’lik galibiyeti ile sona erdi.

BOLUSPOR'UN PROTESTOSU

Maçın başlangıç düdüğünün çalmasının ardından Bolusporlu futbolcular, ilk pası rakip takıma verdi.

Her iki takımın futbolcuları da yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz bekledi.

Boluspor'da oyuncuların ve takım personelinin 3 aydır maaş alamadığı için futbolcuların bu şekilde bir protesto yaptığı öğrenildi.