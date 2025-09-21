Yılmaz Vural, ilk maçını kaybetti! Pendikspor, Sarıyer'i iki golle geçti

1. Lig'in 6. haftasında Sarıyer, Pendikspor'u konuk etti.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'in başına getirilen teknik direktör Yılmaz Vural, ilk maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

PENDİKSPOR, İKİ GOLLE KAZANDI

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Mallik Wilks ve 85. dakikada Thuram kaydetti.

SARIYER'İN GALİBİYETİ YOK

Bu sonuçla birlikte 11 puana ulaşan Pendikspor, 6. sıraya yerleşti. Bu sezon ligde 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Sarıyer ise 1 puanla 17. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Sarıyer, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.