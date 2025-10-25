Abone ol: Google News

Pendikspor, Serikspor'a 4 attı

Pendikspor, 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Serikspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 18:00
  • Pendikspor, 1. Lig'in 11. haftasında Serikspor'u 4-0 yendi.
  • Bu galibiyetle 22 puana ulaşan Pendikspor lider oldu.
  • Serikspor ise 13 puanla 11. sırada kaldı.

1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, sahasında Serikspor'u konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Pendikspor, 4-0 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mallik Wilks, 47. dakikada Jonson Clarke-Harris, 59. dakikada Sami Gökhan Altıparmak kendi kalesine ve son olarak 90+2. dakikada Thuram kaydetti.

PENDİKSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte Pendikspor, maç fazlasıyla 22 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Serik Spor ise 13 puanla 11. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde gelecek hafta Pendikspor, İstanbulspor'a konuk olacak. SerikSpor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

