Pendikspor'dan Ümraniyespor'a karşı net galibiyet

1. Lig 13. hafta maçında Pendikspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve penaltıdan Jonson Clarke-Harris kaydetti.
PENDİKSPOR, PUANINI 26 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Pendikspor 26 puana yükselirken, Ümraniyespor 11 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Pendikspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.