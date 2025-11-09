Abone ol: Google News

Pendikspor'dan Ümraniyespor'a karşı net galibiyet

Pendikspor, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 18:16
Pendikspor'dan Ümraniyespor'a karşı net galibiyet
  • Pendikspor, 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor'u evinde 3-0 yendi.
  • Pendikspor'un gollerini Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve Jonson Clarke-Harris attı.
  • Bu galibiyetle Pendikspor 26 puana ulaştı, Ümraniyespor ise 11 puanda kaldı.

1. Lig 13. hafta maçında Pendikspor sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Pendik Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri Hakan Yeşil, Hüseyin Maldar ve penaltıdan Jonson Clarke-Harris kaydetti.

PENDİKSPOR, PUANINI 26 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor 26 puana yükselirken, Ümraniyespor 11 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Pendikspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Bodrumspor'u ağırlayacak.

Eshspor Haberleri