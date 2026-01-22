PFDK, 103 futbol menajerine ceza verdi

- PFDK, bahis faaliyetleri nedeniyle 103 futbol menajerine ceza verdi.
- Menajerler 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti aldı.
- TFF, cezaları resmi olarak açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında aldığı kararları duyurdu.
TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.
45 GÜN İLA 12 AY MEN CEZASI
Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.