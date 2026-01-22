Abone ol: Google News

PFDK, 103 futbol menajerine ceza verdi

Bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 23:32
PFDK, 103 futbol menajerine ceza verdi
  • PFDK, bahis faaliyetleri nedeniyle 103 futbol menajerine ceza verdi.
  • Menajerler 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti aldı.
  • TFF, cezaları resmi olarak açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında aldığı kararları duyurdu.

TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.

45 GÜN İLA 12 AY MEN CEZASI

Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.

CEZA ALAN İSİMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Eshspor Haberleri