Eski hakemler, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları değerlendirdi

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 4 golle noktalanan karşılaşmayı kazanan taraf Fenerbahçe oldu. İlk dakikalarda 1-0 geri düşen, ardından 2-1 öne geçen Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-2 galip noktaladı.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yaptı. Melih Aldemir dördüncü hakem olarak görev yaparken, VAR hakemi görevini Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi görevini Ceyhun Sesigüzel ve Adnan Deniz Kayatepe üstlendi.

TARTIŞMALI POZİYONLAR

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un elle oynama beklediği pozisyon, Anderson Talisca'nın sarı kart gördüğü pozisyon ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kaldığı pozisyon gibi birçok pozisyon tartışma konusu oldu.

Tartışmalı pozisyonları, beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında söz alan eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran değerlendirdi.

TRABZONSPOR'UN TALISCA'NIN GOLÜ ÖNCESİ ELLE OYNAMA BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: İsmail'in topu göğüs bölgesiyle önüne aldığını görüyorum, ele temas görmüyorum. Fenerbahçe'nin golünde bir ihlal yok. Pazu bölgesine bile gelse "arm pit" bölgesine gelirdi, orası da ihlal gerektirmez.

Bülent Yıldırım: İhlal sayılabilecek bir bölgeye teması ihtimal dahilinde değil. Koltuk altı üstüne temas etmiş, elle oynama yok.

Deniz Çoban: Kolun vücutla birleştiği yerin alt kısmından bir çizgi çizeriz, onun üstü ihlal olmayacak yer sayılır. Bu da ihlal olmayacak konuma çarpıyor.

TALISCA'NIN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

Deniz Çoban: İlk izlediğimde Talisca'nın kontrolsüz bir hamle yaptığını düşündüm ama şimdi baktığımda topa uzanmış bir ayak, sonrasında dizi baldıra gelmiş. Sarı kartın fazla olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Canlı izlerken net sarı kart dedim, detaylı incelediğimizde ise karttan tasarruf edilebileceğini söyleyebilirim.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Bu hamlenin etkileme ihtimali var. Burada faul çalınsa çok daha doğru olur. Hakemi de yorumundan dolayı eleştiremem. Hakem 'temas yeterli değil, Kerem'i bu kadar bozacak bir hamle değil, ayakta durabilirdi, teması kullanarak kendini bıraktı' diyorsa saygı duyarım.

Bahattin Duran: Hakemi eleştiremem. Maç içinde zaten canlıda, bunu anlamadık. Bu tekrarda bu belli oluyor. Bu açıyı izleyince faul diyorum. Hakemi eleştiremem, hakem görmemiş olabilir. Bizim elimizde bu imkan var, görüntü geldi önümüze. Faul diyorum.

Bülent Yıldırım: Subjektif bir karar. Hem sağ ayağa darbe hem diz darbesiyle Kerem'i bozdu. Bence faul.

ONUACHU'NUN SON DAKİKALARDA OOSTERWOLDE İLE FAUL POZİSYONU

Bahattin Duran: Onuachu, doğrudan Oosterwolde'nin üstüne koştu ve topsuz alanda itti. Halil Umut Meler, görüp kendisi faul verdi. Döndü, yakaladı. Sarı kart eksik kaldı.

Deniz Çoban: Onuachu'nun gelişine kart düşünülür mü? Halil Umut Meler'in şu maçtaki hangi kararını ağır eleştirirsiniz deseler, bunu derim. Çok kitabın ortasından bir hata. Sportmenliğe aykırı faul. Hakemin üzerine koşarak geldi. Bir şekilde kart çıkar.

Bülent Yıldırım: Kart çıkarmalıydı.

