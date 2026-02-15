Cristiano Ronaldo sahalara golle döndü

- Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Al Fateh'i 2-0 yendiği maçta gol atarak sahalara geri döndü.
- Ronaldo'nun 18. dakikada attığı gol, takımını öne geçirdi.
- Al Nassr, galibiyetle puanını 52'ye yükseltip zirve takibini sürdürdü.
Suudi Pro Lig’in 22. haftasında Al Nassr, deplasmanda Al Fateh ile karşı karşıya gelirken mücadeleye Cristiano Ronaldo’nun dönüşü damga vurdu.
Son iki lig maçında forma giymeyen Portekizli yıldız, 18. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.
İlk yarı 1-0 Al Nassr üstünlüğüyle tamamlanırken konuk ekip, 78. dakikada Ayman Yahya’nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
ZİRVE TAKİBİ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla puanını 52’ye yükselten Al Nassr, zirve takibini sürdürdü.
Ronaldo ise ligdeki gol sayısını 18’e çıkararak gol krallığı yarışındaki iddiasını devam ettirdi.
REKORA ADIM ADIM
1000 gol rekoruna doğru koşan Ronaldo, bu maçı da boş geçmedi.
Portekizli yıldız kariyerinin 962. golünü attı.