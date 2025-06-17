PFDK iddiaları sonrası Fenerbahçe'den TFF'ye resmi başvuru

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Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu'na konuyla ilgili resmi başvuru yapıldığı belirtildi.

TFF'YE BAŞVURU YAPILDI

“Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında” başlığıyla paylaşılan açıklamada, “Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tahir Kum, bugünkü köşe yazısında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) WhatsApp yazışmalarını aktarmıştı.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre, bu yazışmalarda bazı takım ve teknik direktörler hakkında skandal ifadeler kullanıldı.

İşte söz konusu haber: