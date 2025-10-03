PFDK, Sakaryaspor'un hükmen mağlup sayılmasına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

1. Lig'de 29 Eylül Pazartesi günü oynanan Sakaryaspor-Sivasspor maçında ev sahibi ekip, yabancı oyuncu kuralını ihlal ettiği için PFDK'ya sevk edilmişti.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Disiplin kurulu, 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk ettikleri maçta aynı anda 7 yabancı oyuncuya görev verdiği için Sakaryaspor'un cezasını duyurdu.

Buna göre PFDK, Sakaryaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

1. Lig'de kulüpler, kural olarak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine Futbolcu Uygunluğu başlıklı maddenin 1. fıkrasında belirtilen en fazla 8 futbolcu yazabiliyor.

Jakub Szumski, Kakuta, Kolovetsios ve Vukovic'in ilk 11'de başladığı Sakaryaspor'da daha sonra 62. dakikada Ben Yedder, 75 dakikada da Kobiljar oyuna girmişti.

Maçın 82. dakikasında Burak Çoban'ın yerine Akuazaoku'nun girmesiyle Sakaryaspor'da aynı anda 7 yabancı oyuncu sahada yer almıştı.

"HİÇBİR TEKNİK ADAM BU TÜR SAYILARA TAKILMAZ"

Son olarak yapılan hata üzerine konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, "Hiçbir teknik adam bu tür sayılara takılmaz çünkü oyuna odaklısın ama yönetim beni bu takımın başına getirdiyse, bir lider olarak gördüyse ben, oyuncularıma bu liderliği yapıyorsam bende üzerime düşeni yaparım. Başka bir şehirde başka bir kulüpte olsaydım evet bunun tepkisini farklı bir şekilde verebilirdim ama ben Sakaryalıyım, bu insanlar benim inşalarım burada çalışan herkes benim kardeşim, ağabeyim. Doğal olarak biri ortaya çıkacaksa bu ben olmalıyım, hiç tereddütsüz yaparım. O talihsiz olayla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. Sakaryaspor sevdalılarından özür dilemekten başka yapacak hiçbir şeyim yok. Onların üzüntüsünün mislisini emin olsunlar ben içimde yaşıyorum." diye konuştu.