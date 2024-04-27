PFDK'dan Enis Destan'a 3 maç ceza

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Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Akyazı Stadı'nda oynanan maçı bordo-mavililer 3-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Stefano Denswil ve 49. dakikada Taxiarchis Fountas kaydetti. Karagümrük'ün golleri 22. dakikada Ryan Mendes ve 80. dakikada Flavio Paoletti'den geldi.

Bu müsabakanın ardından ise 45. dakikada kırmızı kart gören Enis Destan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine PFDK, forvet oyuncusunun cezasını duyurdu.

Enis Destan, 3 resmi müsabakadan men edildi

PFDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 27.04.2024 tarih ve 75 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.





1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,





2- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu ENİS DESTAN ’ın, 24.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.



Av. Fatih MADEN



PFDK Başkanı