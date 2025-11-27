PFDK'ya sevk edilmişti: Fenerbahçe'den Ederson savunması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13.haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor’u 5-2 yenmişti.

Maçın ardından sosyal medyada yayılan görüntülerde Fenerbahçe kalecisi Ederson’un tribünlere harekette bulunduğu öne sürüldü.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ederson’un “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

PFDK sevkinin ardından ise Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Ederson’un tribünlere karşı bir hareketi olmadığına dikkat çekilerek savunma yapılması kararı alındı.

FENER SAVUNMAYI HAZIRLADI: ÖRNEK GÖRÜNTÜLER...

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Ederson için videolu ve yazılı savunmayı hazırladı.

Fenerbahçe yönetimi, Ederson’un savunmasına Galatasaray’ın bu sezonki maçlarında yapılan aynı harekete ait örnek görüntüleri de ekledi.

Görüntülerin eklendiği maçlar şöyle:

Galatasaray- Beşiktaş | Rolland Sallai

Başakşehir- Galatasaray | Rolland Sallai

Başakşehir- Galatasaray | Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan

Frankfurt- Galatasaray | Davinson Sanchez