Ederson'un PFDK'ya sevki sonrası Fenerbahçe'den paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Ederson'u Rizespor müsabakasındaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından ise Fenerbahçe'nin resmi hesabından çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertliler, içinde Ederson'un da yer aldığı takım halindeki bir videoyu paylaştı.

Yayınlanan gönderinin açıklamasına ise "Hep birlikte!" notu düşüldü.

Fenerbahçe'nin yaptığı bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak dev müsabaka 1 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.