Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan'ı mağlup etti

Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi Play-Out ikinci maçında Gürcistan'ı 4-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan mücadelede millilerin, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle kazandığı aktarıldı.

RAKİP LETONYA

Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak.

Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar ise B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.