AA & Ensonhaber

2. Lig Kırmızı Grubu ikinci sırada tamamlayan Elazığspor, hazırlandığı play-off maçlarını kazanarak 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Elazığ ekibi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

Normal sezondaki 34 maçta, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan takım, topladığı 72 puanla ligi ikinci sırada tamamlayarak, play-off üçüncü turunda oynamaya hak kazandı.

HEDEF 1. LİG

Kendi grubundaki Vanspor ile 68 Aksarayspor'un 16 Mayıs'ta oynayacağı maçın sonucuna göre rakibi belli olacak Elazığspor, rakibiyle 2 karşılaşma yapacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük kurması halinde finale yükselecek olan Elazığspor, Beyaz Grup'tan finale çıkacak ekiple 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

1. Lig'e çıkmayı hedefleyen Elazığspor'da oyuncular, hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

"LİGİ İKİNCİ SIRADA BİTİRDİK"

Teknik direktör Fırat Gül, AA muhabirine, takımın son maçlarda yakaladığı başarıyı play-off karşılaşmalarında da sürdüreceklerine inandığını söyledi.

Hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdüklerini aktaran Gül, normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçlarına kadar 15 günlük zamanı en iyi şekilde değerlendirdiklerini, takımının eksiksiz bir şekilde çalışmalara katıldığını anlattı.

Teknik direktör olarak takımı çalıştırmaya başladıktan sonra oynadıkları 6 maçı kazandıklarını anımsatan Gül, şunları kaydetti:

Bu galibiyetler bize avantaj sağladı. Ligi ikinci sırada bitirdik. Bu da bizi direkt grup finalisti yaptı. Rakiplerimiz şu an play-off aşamasında maçlarını oynuyor. O maçlardan sonra bizim rakibimiz belli olacak. Rakip kim olursa olsun iki tarafa karşı hazırlığımızı yapıyoruz. Bu tür maçlarda rakip önemli ama bizim ne yaptığımız daha önemli çünkü bizim sahaya getireceğimiz oyun, mantalite, inanç, arzu, istek ve enerji bunlar her şeyin ötesindedir çünkü eleme maçlarında dirençli olmanız, kırılmamanız gerekiyor. Pes etmeden başından sonuna kadar oyunu sürdürmeniz gerekir. Biz hazırlıklarımızı bu doğrultuda devam ettiriyoruz.

"ALLAH NASİP EDERSE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Play-off'ta yapacakları tüm maçları kazanmak istediklerini belirten Gül, şu şekilde konuştu:

Oynayacağımız 3 maçın ilk ikisi eleme, sonuncusu final olacak. Her maçta galibiyete talibiz. Şartlar ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Bu maçları aldığımız zaman Allah nasip ederse şampiyon olacağız.

"BEKLENTİYİ DE KARŞILAYACAĞIZ İNŞALLAH"

Şampiyonlukların arkasında büyük emeklerin olduğunu ve kolay şampiyon olunmadığını dile getiren Gül, şu ifadeleri kullandı: