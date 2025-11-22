Portekizli gazetecinin Rafa Silva iddiası: Bu savaşı kazanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta milli maç arasında Rafa Silva krizi doğdu. Yıldız oyuncu, bel ağrısı şikayetiyle antrenmanlara çıkmama kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli futbolcunun MR'a girdiğini ve patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı.

PORTEKİZLİ GAZETECİNİN RAFA SILVA İDDİASI

Yıldız oyuncu için Portekiz'den yeni bir iddia geldi.

Record gazetesinin müdürü Sergio Krithinas, Rafa Silva'nın durumunu çıktığı televizyon kanalında anlattı.

'OCAKTA BEDELSİZ AYRILACAK'

Krithinas, Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti ve “Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak” dedi.

Krithinas, Beşiktaş'ın, Rafa Silva krizini FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüştüğünü söyledi.

Portekizli gazeteci ,ayrıca Benfica'nın Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini ifade etti.

Öte yandan Silva krizi, Portekizli gazeteci Sergio Krithinas'ın iddia ettiği gibi ilerlemeyecek gibi görünüyor.

BEŞİKTAŞ'IN ELİ GÜÇLÜ

Öyle ki sakat olmamasına rağmen antrenmanlara çıkmayan ve sadakat yükümlülüğünün ihlali, Beşiktaş'ın disiplin soruşturması başlatmasının önünü açtı.

Sonuç olarak bu tür bir davranış, FIFA tarafından da iş yükümlülüklerinin ciddi bir ihlali olarak kabul edilebiliyor.

Bu durum Beşiktaş'a ağır yaptırım uygulama hakkı tanıyabilir.

17'NCİ MADDE DEVREYE GİREBİLİR

Bu durumda FIFA, haklı nedenle fesih (RSTP) maddesini işletebilir. Yani Rafa Silva'nın sözleşmeyi ihlal eden taraf olduğuna kanaat getirerek 17'nci madde hükümlerini esas alabilir.

Rafa Silva'nın sözleşmenin kalan değerine göre hesaplanan tazminatı ödemesine hükmedebilir.

TAZMİNAT OLARAK BEŞİKTAŞ'A DÖNER

FIFA içtihatları yorumlayıcı ölçüt olarak pozitif sözleşmesel menfaat mantığını benimsemiş olmakla birlikte, yönetmelik uzun süredir tutarı sözleşmede yerine getirilmesi gereken değerle sınırlandırmakta.

Bu durumda Rafa Silva, sözleşmenin sonuna kadar yaklaşık 9 milyon euro alma hakkı olduğundan aynı rakamı, tazminat olarak Beşiktaş'a ödemek zorunda kalabilir.

ORTEGA ÖRNEĞİ

Son olarak tarihler 2003 yılını gösterdiğinde benzer bir durumu Fenerbahçe de yaşamıştı.

Arjantinli futbolcu, sözleşmesi devam ederken 2003 yılının Şubat ayında kulüpten izinsiz ayrılarak ülkesine dönmüştü.

Sarı-lacivertliler konuyu FIFA'ya taşıması üzerine FIFA Uyuşmazlık Çözüm Komitesi (DRC), Fenerbahçe lehine karar vermişti.

Ortega'nın sözleşme ihlali nedeniyle Fenerbahçe'ye 11 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetmiş, Arjantinli oyuncuya 30 Aralık 2003 tarihine kadar futbol oynama yasağı getirmişti.