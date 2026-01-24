Radomir Djalovic: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, kalan maçlarda ellerinden gelen mücadeleyi göstererek zorlu süreçten çıkmak istediklerini belirtti.

"ZORLU SÜREÇTEN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Djalovic, "Elde ettikleri galibiyetten dolayı Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Özellikle Beşiktaş maçından sonra daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünmüştüm. Dolayısıyla bugünkü mağlubiyetten sonra bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Maçın ilk yarısında özellikle 30. dakikaya kadar, penaltıya kadar daha iyi olan taraftık ama rakip golü attıktan sonra zorlandık. İkinci yarıda aptalca goller yedik diyebilirim. Ama devam edeceğiz, hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer yere düşerseniz herkes üzerinize basar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip zorlu süreçten çıkmak istiyoruz" dedi.

"TRANSFER GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Transfer hakkında da konuşan Djalovic, "Sportif direktörümüz ve başkanımız bu konuyla ilgili elinden geleni yapıyorlar. Tabii özellikle bu süreçte transfer yapmak hiç de kolay değil. Bildiğiniz üzere bir oyuncu geldi, gitti. Evet elimizden geleni yapıyoruz ve transfer gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.