Rafa Silva, Samsunspor maçının kadrosunda yok!

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili çarpıcı bir karar alındı.

MAÇ KADROSUNDA YOK

Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, idmanlara çıkmayan ve süreci krize dönüşen Portekizli futbolcuyu, Samsunspor karşısında maç kadrosuna dahil etmedi.

beIN Sports'un haberine göre, Rafa Silva, ağrıları devam ettiği için maç kadrosunda yer almıyor.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçı öncesi konuştu.

Hafta arasında bir sağlık sorunu yaşayan Yalçın, "Sağlık durumum iyi." dedi.

"İYİ HAZIRLANDIK"

Yalçın, maçla ilgili, "Milli takım oyuncularımız döndü. Arada onlarla çok antrenman yapamadık ama sonra çalıştık. İyiyiz, oyuncuların moralleri iyi. Bu hafta iyi hazırlandık. 2-3 plan üzerinde çalıştık. İnşallah iyi olur. Eksiğimiz yok, iyiyiz. İyi bir oyun ve skor bizi çok motive eder." diye konuştu.

RAFA'YA GÖNDERME

Yalçın'ın, "Eksiğimiz yok." sözleri kadroda yer almayan Rafa Silva'ya gönderme olarak yorumlandı.