Abone ol: Google News

Rafa Silva'dan Kayserispor'a hat-trick!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, kariyerinde ilk kez Kayserispor karşısında hat-trick yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 21:24
Rafa Silva'dan Kayserispor'a hat-trick!

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva tarihi bir performansa imza attı.

İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Kayserispor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.

Portekizli yıldız, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırdı.

Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Eshspor Haberleri