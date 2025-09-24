Rafa Silva'dan Kayserispor'a hat-trick!

Süper Lig'de 1. haftanın erteleme mücadelesinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva tarihi bir performansa imza attı.
İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI
Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Kayserispor maçında kariyerinde bir ilki yaşadı.
Portekizli yıldız, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırdı.
Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.