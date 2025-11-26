Rafa Silva’nın Beşiktaş'taki geleceği halen belirsiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva hakkında çıkan çelişkili iddialar, transfer gündemini yeniden hareketlendirdi. Portekiz basınından O Jogo, oyuncunun kulüpte kalacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"AYRILIK KARARINDAN VAZGEÇMEDİ"

32 yaşındaki futbolcuya yakın bir kaynak, O Jogo’ya yaptığı açıklamada, Rafa Silva’nın yöneticilerle görüşerek ayrılık kararından dönmediğini açık bir dille ifade etti. Kaynağa göre oyuncu, mevcut kararını sürdürmeye devam ediyor.

"İDMANLARA KATILIYOR"

Aynı kaynak, basında yer alan başka bir iddiayı da netleştirdi. Rafa Silva’nın takımla antrenmana çıkmadığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, tecrübeli oyuncunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

"ÖZEL PROGRAMLA BİREYSEL ÇALIŞIYOR"

Portekizli yıldız, takımın geri kalanıyla değil, fiziksel durumu doğrultusunda hazırlanan özel bir program kapsamında antrenman yapıyor. Çalışmalarını A takım sahasının yanındaki özel alanda, takım ile aynı saatlerde sürdürüyor. Kulüp kaynakları, Silva’nın profesyonelliğini koruduğunu vurguladı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans gösteren Rafa Silva, ayrılık kararını sürdürürse, bu durumun devre arası transfer planlamasında Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara yöneltebileceği belirtiliyor.