Rasmus Ankersen, Göztepe'nin 100. yılını kutladı

AA & Ensonhaber

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Göztepe camiasının tutkusundan çok etkilendiğini belirtti.

"GELECEĞE DAİR HAYALLERİMİZİ DE ATEŞLİYORUZ"

Bu tutkunun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Ankersen, şu ifadeleri kullandı:

Bugün sadece geride kalan 100 yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerimizi de ateşliyoruz. Göztepe'nin ne olabileceğine dair umutlarımızı tazeliyoruz.

İzmir'de Göztepe formasıyla gezen çocukları gördükçe geleceğe dair umutlarının daha da arttığını anlatan Ankersen, kutlamalara katılamadığı için üzgün olduğunu aktardı.