RB Leipzig, Romulo ile sözlü anlaştı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Romulo'nun yeni kulübü yakında belli oluyor.

Sky Sports'un aktardığı bilgilere göre; RB Leipzig, Brezilyalı forvet ile sözlü anlaşmaya vardı.

İzmir temsilcisi Göztepe oyuncu için 25-30 milyon Euro talep ederken, Alman ekibi ise bonservis ücretini 20 milyon euronun altında tutmak istiyor.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI

Romulo için İngiltere'den ilgisi olan kulüpler bulunuyor.

Bu anlaşmanın tamamlanması için Leipzig'in satış yapması gerekiyor.

Alman ekibinde Andre Silva ve Timo Werner ayrılması gündemde olan isimler.

GEÇEN SEZON 17 GOL ATTI

Öte yandan Göztepe ile geçen sezon 33 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı forvet 17 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

İzmir ekibi, başarılı oyuncuyu Athletico Paranaense'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.