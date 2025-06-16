Real Madrid'de Xabi Alonso ve Arda Güler buluştu

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Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen başlarken takım, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de bulunuyor.

Milli maçlar nedeniyle takıma sonradan katılan futbolcular da Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso ile yavaş yavaş kaynaşmaya başladı.

Bu isimlerden biri olan Arda Güler, Xabi Alonso ile samimi bir görüntü verdi.

YENİ HOCASIYLA TANIŞTI

Arda ile birlikte Vinicius Jr. ve kaleci Lunin de takıma katıldı.

İspanyol basınında Alonso’nun, Arda ile yakından ilgilendiği ve milli yıldızımıza bu sezon daha fazla forma şansı vereceği belirtildi.

Real, turnuvadaki ilk maçında 18 Temmuz’da Al Hilal ile karşılaşacak.