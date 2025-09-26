Recep Uçar: Yaşadığımız kayıpları telafi etmek istiyoruz

Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

"YAŞADIĞIMIZ KAYIPLARI TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Hafta sonu evimizde Başakşehir Futbol Kulübü'nü ağırlayacağız. Başakşehir son senelerde Avrupa kupalarına düzenli katılan bir ekip. Bu sene de hareketli bir transfer dönemi geçirdiler. Kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler ama ligin başında ligde ve Avrupa kupalarında arzu ettikleri sonuçları alamadılar. 2 hafta öncesinde de bir teknik adam değişikliğine gittiler. Nuri Hoca ile başladılar. Son 2 maç 4 puan aldılar. Biraz çıkışa geçtiler. Buraya da gelip, çıkışlarını sürdürmek isteyeceklerini düşünüyorum. Ama biz de Konyaspor olarak Galatasaray ve Alanyaspor maçında yaşadığımız kayıpları takım olarak telafi etmek istiyoruz. Hazırlıklarımız iyi geçiyor. İyi bir hafta geçiriyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Amacımız burada taraftarımızın desteği önünde iyi bir oyunla, iyi bir sonuç alarak tekrar bir ritim yakalayıp o ritimle sezon sonuna kadar gitmek olacak. Bunu başarabilecek her türlü güce, kaliteye de sahip olduğumuzu düşünüyorum.