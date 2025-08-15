Resmi açıklama geldi: Romulo rekor ücretle Leipzig'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, dikkat çeken bir transfere imza attı...

Bir süredir Bundesliga ekibi RB Leipzig ile görüşme halinde olan İzmir ekibi, Romulo'nun satışını gerçekleştirdi.

Buna göre RB Leipzig, Göztepe'nin 23 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Romulo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

ROMULO RESMEN LEIPZIG'DE

İzmir ekibi bu transferden 20 + 5 milyon euro bonservisi geliri elde edecek.

Alman ekibi 5 yıllık sözleşmeye imza atan Romulo'nun 40 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Öte yandan Göztepe, Romulo için sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

GÖZTEPE VEDA ETTİ

Göztepe'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

''Geldiğin ilk günden bu yana sahada terinle, tribünde taraftarın yüreğiyle bir oldun. Attığın goller, gösterdiğin mücadele ve en önemlisi Göztepe formasına duyduğun sadakat için minnettarız. Her veda zordur ama iz bırakanlar asla unutulmaz. Bu büyük ailenin bir parçası olarak hep hatırlanacaksın. Yolun açık olsun, Romulo!''

ROMULO NE YAPTI?

İlk olarak 2024 yılında Athletico Paranaense'den Göztepe'ye kiralanan Romulo'nun geçen sezon devre arasında 2.5 milyon euro karşılığında bonservisi alındı.

Geçen sezon gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının da dikkatini çeken 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 33 maçta 17 gol atıp 10 asist yaptı.