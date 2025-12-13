Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş sözleri: Hiç memnun değilim

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın mevcut durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Quaresma, siyah-beyazlı kulübün mevcut durumundan mutsuz olduğunu söyledi.

"BEŞİKTAŞ SEÇİMLERDE DİKKATLİ OLMALI"

Record'a özel konuşan Quaresma, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" dedi.

"TARAFTAR OLARAK MEMNUN DEĞİLİM"

Mutlu olmadığını belirten Portekizli efsane, "Bir taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu, umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz. Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş kariyerinde 3 kupa kazanan Portekizli yıldız, siyah-beyazlı forma altında 38 gol atıp 76 asist yaptı.