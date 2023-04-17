Rıdvan Dilmen: Bir yıllığına play-off düşünülebilir

TV8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'Yüzde Yüz Futbol' programında, Play-Off sistemi ve yabancı kuralı tartışmaları hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Yabancı kuralı kararının bir an önce verilmesi gerektiğini söyleyen Dilmen şöyle konuştu:

"Yabancı kuralında okuduğum kadarıyla da sadece Fenerbahçe sınırın devam etmesini istiyor. Fenerbahçe'nin menfaati 7+4 olarak devam etmesi yönünde çünkü yerli oyuncuları çok iyi. Ancak ne karar verilirse verilsin bir an önce verilmesi gerekiyor."